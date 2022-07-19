На Запорожье двинула большая колонна вражеской техники с тысячей военных

Главное: Колонна вражеской техники и около тысячи военных РФ, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей, направились в сторону Запорожья. Большинство личного состава военных — молодые, до 23 лет, часть срочники.

Детали: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что утром 19 июля было зафиксировано прохождение в сторону Запорожья колонн вражеской техники и около тысячи военных РФ.

«Фиксируем, что российские военные, около одной тысячи, которые базировались на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка — Стародубовка — Захаровка, вместе с военной техникой утром отправились колоннами в направлении Запорожья», — отметил он.

По словам советник мэра Мариуполя, «большинство личного состава военных — молодые, до 23 лет, часть срочники».

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