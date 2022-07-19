В Ровно во время ограбления пункта обмена валют убили человека

Главное: В Ровно произошло нападение на пункт обмена валют. Застрелили человека.

Детали: Трагедия произошла в Ровно. Как передает УНН, ссылаясь на местную областную прокуратуру, во время вооруженного налета на пункт обмена валют неизвестный застрелил владельца торгового помещения, в котором тот располагался.

Сейчас идут поиски преступника.

Информируется: «Возле городской больницы есть торговое помещение на несколько этажей и в нем обменник. Неизвестный забежал в обменник, попытка ограбления, но выбежал владелец торгового помещения, помешал, и в конце концов этот неизвестный застрелил владельца торгового помещения».

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