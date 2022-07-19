Саперы обследовали все населенные пункты Киевской области, где были россияне

Главное: Населенные пункты Киевской области, где находились россияне, исследовали на наличие взрывоопасных предметов. Саперы завершили работу.

Детали: Саперы завершили исследование всех населенных пунктов Киевской области, в которых находились войска РФ. Об этом поведал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Чиновник сказал: «Это 270 городов, сел и поселков в пределах Бучанского, Броварского и Вышгородского районов Киевской области».

Отмечается, что с начала работ спасатели обезвредили 52 862 взрывоопасных предмета.

По его словам, неисследованными остаются около 8 462 квадратных метров, из них 2 600 квадратных метров в Зоне отчуждения.

Информируется, что, для того чтобы завершить эту работу в Киевской области полностью, нужны годы.

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