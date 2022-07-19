СМИ: В Запорожье суд выпустил на свободу жестокого убийцу. Прокуратура не против?

Убивший отца 4-летнего ребёнка состоятельный запорожец решил избежать ответственности. Вместо того, чтобы оказать помощь семье убитого человека, он тратит деньги на прокуроров и судебную ветвь власти, сообщает From-ua.

4-го июля 2021 года Запорожье потрясло резонансное убийство: в популярном ресторане «Аристократ» 26-летний «мажор» Сергей Литвиненко на глазах у десятков отдыхающих безжалостно застрелил 29-летнего мужчину. На больничной койке оказался ещё один местный житель.

Сразу же после содеянного Литвиненко покинул место преступления, а затем и город, на внедорожнике «Лексус», избавившись от пистолета — орудия убийства.

Несмотря на связи подозреваемого и его финансовое положение, доблестные запорожские правоохранители спустя почти год задержали разыскиваемого на территории соседней области. Убийца целый год жил припеваючи, он чувствовал себя в безопасности, надеясь, что после начала полномасштабного вторжения в Украину армии страны-агрессора о его злодеянии правоохранители забыли.

Казалось бы, справедливость восторжествовала — подозреваемый, которому грозит пожизненное лишение за лишение жизни человека общественно опасным способом, больше не сможет никому навредить. Однако дальнейшее развитие ситуации просто шокирует.

Так, 18-го июля 2022 года судья Орджоникидзевского суда Запорожья Инна Крамаренко по ходатайству прокуратуры выпустила Сергея Литвиненко из стен изолятора под домашний арест.

Вдова убитого запорожца, одна воспитывающая их совместного 4-летнего сына, потеряла покой и сон:

«Судья Орджоникидзевского суда Крамаренко без ведома правоохранителей, совместно с прокурором, избрала убийце меру пресечения домашний арест. Я как потерпевшая не в курсе была данной ситуации и на сегодняшний день у меня страх за себя и ребёнка, что убийца на свободе и может причинить нам вред. Склоняюсь к тому, что это заранее спланированная акция суда и прокуратуры и Апелляционной жалобы со стороны последних не будет. Обращаюсь ко всем СМИ и руководству коррупционеров, рассмотреть столь неадекватное и незаконное решение», — написала вдова в соцсетях.

Источник в местной прокуратуре подтвердил, что ведомство не собирается обжаловать меру пресечения подозреваемому в убийстве, несмотря на всю тяжесть обвинений и риски того, что Литвиненко целый год успешно скрывался от правоохранителей. И однозначно может попытаться вновь удариться в бега — например, на оккупированные территории той же Запорожской области. Ведь областной центр расположен всего в 40 километрах от фронта.

Позиция суда и прокуратуры совершенно непонятна запорожцам, которые надеются на показательное восстановление справедливости и наказание виновного в убийстве отца 4-летнего малыша.

Мало у кого остаются вопросы относительно увольнения генерального прокурора Ирины Венедиктовой, если в прокуратуре работают по принципу «у кого больше денег — у того больше прав». Надеемся, что соответствующие службы обратят внимание на беспредел, который происходит в Запорожье, и должностные лица понесут наказание вместе с убийцей.