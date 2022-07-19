Рада уволила Баканова. Зеленский провел в СБУ кадровые перестановки

Главное: ВРУ уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ. «За» проголосовали 265 нардепов.

Детали: Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. Об этом сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram во вторник, 19 июля.

По его словам, «за» проголосовали 265 нардепов. При этом подавляющее количество голосов обеспечила провластная фракция Слуга народа — 203.

«Вопрос назначения нового главы СБУ на сегодняшнее заседание не выносили», — добавил Железняк.

В свою очередь президент Владимир Зеленский 19 июля уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира Горбенко и сменил глав нескольких областных управлений. Соответствующие указы были опубликованы на сайте главы государства.

Так, Руслан Григоренко уволен с должности начальника управления СБУ в Сумской области, а вместо него назначен Эдуард Федоров.

Также уволен начальник управления СБУ в Днепропетровской области Владимир Краснянский, а на его место назначен Сергей Лысак, который ранее руководил управлением СБУ в Житомирской области.

Главу управления СБУ в Полтавской области Евгения Борзилова президент назначил на аналогичную должность в Закарпатской области. А полтавское управление СБУ возглавит Иван Львович, который до этого руководил на Закарпатье.

Начальником управления СБУ в Харьковской области стал Александр Куць.

На данный момент остается вакантной должность руководителя Житомирского управления СБУ.

В тему: 17 июля вечером Владимир Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Также президент Украины отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову.