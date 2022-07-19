Студенты могут сесть за парты уже через месяц

Главное: Министерство образования разослало руководителям вузов письмо, в котором изложены рекомендации относительно нового учебного года. Студентам старших курсов рекомендуется вернуться в учебные учреждения уже с 15 августа, а для первокурсников вузов начать обучение от 15 сентября.

Детали: Министерство образования и науки обнародовало рекомендации относительно нового учебного года для студентов. Об этом говорится в письме, адресованном руководителям учебных учреждений.

Так, Минобразования рекомендует студентам старших курсов вернуться в учебные учреждения уже с 15 августа, а для первокурсников вузов начать обучение от 15 сентября.

Кроме того, в теплые месяцы рекомендуют использовать для обучения субботу.

Зимнюю зачетно-экзаменационную сессию предлагают завершить до конца ноября. А второй семестр — начать не раньше 15 февраля 2023 года.

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