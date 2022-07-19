Посол США сделала заявление по ракетам на 300 км для Украины

Главное: Украина постоянно работает над тем, чтобы получить новые виды вооружения. Однако, по словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, информации о передаче нам ракет в HIMARS, способных бить на 300 км и прочей помощи разглашать не стоит, лучше «удивить врага».

Детали: Украина обсуждает с Вашингтоном все возможности для поставки новых видов вооружения. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью «Радио Свобода».

Она отметила, что с самого начала этой фазы войны все запросы от украинской стороны направлены не только на то, что нам нужно прямо вот в этот момент на поле боя, но также наши планы и наше понимание, что нам нужно будет в будущем.

«Поэтому мы обсуждаем с нашими партнерами, я здесь не буду в детали заходить, как мы говорим, лучше мы удивим чем-то россиян на поле боя, но мы обсуждаем все способности», — ответила посол на вопрос, существует ли возможность предоставления Украине ракет с дальностью до 300 км до HIMARS.

Маркарова также подчеркнула, что Украина постоянно работает над тем, чтобы получить новые виды вооружения.

«У нас и министр обороны, и, еще раз, генерал Залужный, очень активно на своем уровне, мы и военный аташат посольства практически на ежедневной основе очень активно работаем над тем, чтобы увеличить как количество того, что мы уже получаем, так и получить новые способности. Это приоритет номер один, который и президент Зеленский, и министр Кулеба ставят перед всеми дипломатами. Поэтому больше по количеству и по качеству — это приоритет, над которым мы постоянно работаем», — подытожила она.

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