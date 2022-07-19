В пяти епархиях УПЦ простились с погибшими защитниками Украины

Главное: Священнослужители Нежинской, Александрийской, Белоцерковской, Харьковской и Полтавской епархий Украинской Православной Церкви отпели шесть погибших Защитников Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнования и призвали молиться за упокой душ умерших воинов.

В Прилуках 17 июля после завершения Божественной литургии в храме в честь Рождества Иоанна Крестителя епископ Феодосий совершил чин похорон воина Андрея Харченко.

«37-летний Андрей Харченко погиб 14 июля во время выполнения боевого задания на Востоке Украины. На защиту Украины Андрей Харченко стал добровольно. В начале российского вторжения он по собственному желанию вернулся из-за границы, где работал, и стал в ряды Вооруженных Сил Украины. Провести земляка в последний путь пришли более двухсот горожан: друзья, близкие, одноклассники, учителя. У Андрея Харченко остались родители, жена, двое детей», — говорится в сообщении пресс-службы Нежинской епархии.

В Кировоградской области 16 июля в селе Захаровка прощались с 38-летним Защитником Родины Василием Гаврильчиком.

Траурный кортеж с телом военнослужащего местные жители встречали на коленях.

Чин похорон совершил клирик Александрийской епархии иеромонах Анастасий (Майоров).

В этот же день в Белоцерковской епархии настоятель Свято-Троицкой церкви в городе Ржищев протоиерей Василий Беца в сослужении священнослужителей Ржищевского благочиния совершил чин похорон погибшего военнослужащего ВСУ Юрия Трищука. Заупокойное богослужение состоялось в селе Балико-Щученки Ржищевского района.

В Харьковской области настоятель Вознесенского храма города Люботин иерей Иоанн Сушняк совершил отпевание погибшего воина ВСУ Александра Шамарина.

В этот же день в Полтавской епархии простились с двумя погибшими защитниками Украины.

В Горишних Плавнях чин похорон погибшего воина Дмитрия Беликова совершил декан богословско-миссионерского факультета Полтавской миссионерской духовной семинарии протоиерей Сергей Яблуновский. В Шишаках чин похорон погибшего воина Александра Ружиленко совершил священник Алексей Смирнов.

Вечная память погибшим Героям!

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