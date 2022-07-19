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Новости > Управделами УПЦ объяснил, как в наше время не стать Иудой

Управделами УПЦ объяснил, как в наше время не стать Иудой

Александра Кудрявцева
19.07.22 12:10
164
Управделами УПЦ объяснил, как в наше время не стать Иудой
Главное: Христианин всегда должен быть внимателен к своим помыслам, особенно если он занят неким важным полезным делом.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Если спросить большинство верующих, в чем причина предательства Иудой Спасителя, большинство наверняка скажут: сребролюбие и вспомнят о тридцати сребрениках. Кто-то, возможно, добавит, что Иуда разочаровался в Христе, потому что Тот не соответствовал его представлению о Мессии. И те и другие во многом будут правы. Но есть еще одна причина, которая сейчас довольно актуальна», — сказал митрополит Антоний.
 
Владыка напомнил, что диавол способен извратить любое благое начинание, и именно в такую его ловушку и попал Иуда. «Евангелие рассказывает, что Иуда носил с собой ящик для сбора милостыни. Иными словами, в первой христианской общине он занимался благотворительностью. Конечно, благотворительность — это одна из обязанностей христианина. Но и здесь есть свои „подводные камни“», — добавил он.
 
«Давайте вспомним, как Иуда отреагировал на кающуюся блудницу, которая разбила сосуд с драгоценным благовонием, чтобы помазать ноги Спасителя, не обратив внимания на искреннее покаяние женщины, на преображение ее души, он сосредоточился на материальном: „...Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?“ (Ин. 12:5). То есть Иуда к этому времени уже считал, что ни Христу, ни прочим апостолам, а именно ему виднее, как правильно подавать милостыню», — пояснил архиерей.
 
Он констатировал, что в наше время сталкиваемся с такой же проблемой, когда у некоторых людей, занимающихся благотворительностью или другой активной деятельностью, возникает соблазн посчитать себя выше других тружеников Церкви, даже выше священства.
 
«И такое встречается даже среди отдельных священников. Забывая, что служение у Престола — это одно из важнейших деланий, им хочется заняться „настоящей“ деятельностью. Некоторые таким образом пытаются компенсировать свою бездуховность. И если на этом этапе священник не станет мыслить более критично — о себе, о своих мотивировках, всё становится очень плохо. Сперва самопревозношение над своими собратьями из духовенства, занятыми „не столь полезным“ трудом, затем уничижительное отношение к священноначалию, а после и к самой своей Церкви. А далее, как правило, — Иудин путь предательства, путь в раскол. И ведь всё начиналось вполне невинно, благородно и благочестиво», — сказал митрополит.
 
Управделами УПЦ отметил, что Иуда не был предателем изначально. «Предателем его сделало самомнение, возношение над окружающими, и только потом к этому присоединились другие страсти, в том числе и сребролюбие. Дальнейший путь его известен: предательство, запоздалое раскаяние без покаяния, отчаяние и самоубийство», — добавил он.
 
Архиерей считает, что христианин всегда должен быть внимателен к своим помыслам, особенно если он занят неким важным полезным делом.
 
«Ведь такая деятельность ненавистна сатане, и он приложит все усилия, чтобы направить путь праведника к погибели. Если не контролировать себя, не исследовать истинной подоплеки своих поступков, не очищать свою душу покаянием, мы становимся беззащитны перед злом. И никакие благие дела сами по себе нам не помогут. Это важно помнить всегда», — заключил митрополит Антоний.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал, почему нужно жить по совести.
 

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