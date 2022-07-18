На Житомирщине верующие УПЦ купили автомобиль для ЗСУ

Главное: На Житомирщине в Коростене прихожане Николаевского храма Украинской Православной Церкви приобрели для нужд Вооруженных Сил Украины автомобиль марки Fiat Talento.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ovruch.church.ua , перед передачей транспортного средства настоятель храма архимандрит Гавриил освятил его и благословил воинов ВСУ.

«Этот приход и почти все приходы Овручской епархии по возможности по благословению митрополита Виссариона постоянно оказывают помощь вооруженным силам Украины, беженцам оккупированных территорий и нуждающимся во время русско-украинской войны», — говорится на сайте епархии.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области верующие Украинской Православной Церкви прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы села Качановка передали внедорожник Mitsubishi Pajero на нужды Вооруженных Сил Украины.