В УПЦ отпели погибших воинов ВСУ

Главное: В Хустской, Черновицкой и Ровенской епархиях священники Украинской Православной Церкви отпели троих погибших Защитников Украины.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, один из павших воинов до военную службы нес послушание в храме.
В селе Угля священники Хустской епархии во главе с благочинным Тереблянского округа протоиереем Михаилом Паканичем совершили чин похорон погибшего воина Анатолия Петейчука.
В Черновицкой епархии 13 июля отпели погибшего воина Виталия Герегу, отдавшего свою жизнь в борьбе против российской агрессии.
Отпевание Защитника Украины возглавил благочинный Хотинского округа протоиерей Анатолий Мандрюк во храме во имя Архистратига Божьего Михаила.
В Ровенской епархии 14 июля прощались с 24-летним воином ВСУ Александром Гергелюком, погибшим в результате артиллерийского обстрела украинских позиций в Донецкой области.
Отпевали воина в Преображенском храме села Тучин Гощанского благочиния, в котором погибший нес послушание пономаря.
Чин похорон возглавил настоятель храма протоиерей Владимир Демидюк.
Вечная память погибшим Героям!
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