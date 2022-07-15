В УПЦ отпели погибших воинов ВСУ

Главное: В Хустской, Черновицкой и Ровенской епархиях священники Украинской Православной Церкви отпели троих погибших Защитников Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, один из павших воинов до военную службы нес послушание в храме.

В селе Угля священники Хустской епархии во главе с благочинным Тереблянского округа протоиереем Михаилом Паканичем совершили чин похорон погибшего воина Анатолия Петейчука.

В Черновицкой епархии 13 июля отпели погибшего воина Виталия Герегу, отдавшего свою жизнь в борьбе против российской агрессии.

Отпевание Защитника Украины возглавил благочинный Хотинского округа протоиерей Анатолий Мандрюк во храме во имя Архистратига Божьего Михаила.

В Ровенской епархии 14 июля прощались с 24-летним воином ВСУ Александром Гергелюком, погибшим в результате артиллерийского обстрела украинских позиций в Донецкой области.

Отпевали воина в Преображенском храме села Тучин Гощанского благочиния, в котором погибший нес послушание пономаря.

Чин похорон возглавил настоятель храма протоиерей Владимир Демидюк.

Вечная память погибшим Героям!

В тему: В Ровенской области суд отказал активисту ПЦУ в претензиях на храм УПЦ.