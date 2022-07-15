В Минобороны назвали условия для победы в войне в ближайшие месяцы

Главное: Победа Украины вполне возможна в ближайшие месяцы, считает министр обороны Алексей Резников. Случиться это может при двух условиях.

Детали: Война, которую Россия развязала в Украине, может закончиться победой Киева уже до конца года. Это возможно при условии слаженной помощи от партнеров и ужесточении экономического давления на РФ. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью ВВС, опубликованном в пятницу, 15 июля.

По словам чиновника, ранее западные страны не спешили с помощью, поскольку сомневались в украинской обороне и допускали реальность кремлевских тезисов о «захвате Киева за три дня».

«Но, когда они поверили, что победа Украины — абсолютно реалистичный план, они захотели стать соучастниками этой победы», — считает глава Минобороны.

Он выразил мнение, что война в Украине действительно может закончиться к концу года. Это возможно в случае, если помощь союзников будет синхронизирована с контратаками армии, а санкционное давление на Россию усилится.

«Даже с военной точки зрения, это абсолютно реалистичный план — освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года», — считает Резников.

В тему: В Минобороны анонсировали серьезные изменения на поле боя в пользу Украины.