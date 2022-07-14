«Шахтер» получил новoгo главного тренера

Главное: Донецкий «Шахтер» официально представил Игора Йовичевича в качестве нового наставника команды. Ранее он возглавлял «Днепр-1».

Детали: Хорватский специалист Игор Йовичевич возглавил донецкий «Шахтер». Об этом официально сообщила пресс-служба "горняков". Контракт с 48-летним хорватом рассчитан на два года.

Напомним, что ранее Йовичевич возглавлял «Днепр-1», с которым в прошлом, незавершенном сезоне, финишировал на третьем месте.

Кроме того, специалист тренировал «Карпаты», словенский «Целе» и «Динамо Загреб» из Хорватии. Всего в чемпионате и кубке Украины Йовичевич как тренер провел 92 матча, 37 из которых выиграл, столько же проиграл и добыл 18 ничьих.

Ігор Йовічевіч – головний тренер «Шахтаря»! Ласкаво просимо! Dobrodošli!



Клуб підписав із хорватським наставником контракт, розрахований на 2 роки.



Дізнайтеся більше: https://t.co/fNk7DVvNn1.#Shakhtar #Шахтар pic.twitter.com/5znrxCN8jg — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 14, 2022

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