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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > УПЦ открыла приход в Австрии

УПЦ открыла приход в Австрии

Александра Кудрявцева
13.07.22 13:26
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УПЦ открыла приход в Австрии

Главное: В Вене открыли приход Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», новосозданная община УПЦ в Австрии молилась за богослужением в Рождество-Богородичном храме Сербской Православной Церкви в Вене.

Богослужение возглавил епископ Австрийско-Швейцарский Андрей, владыке сослужили священники Сербской Церкви и священник УПЦ отец Сергий Шульгач, духовно окормляющий украинских беженцев.

После богослужения отец Сергий познакомил владыку Андрея с фотоэкспозицией, посвящённой духовной жизни и святыням Украины.

Община была создана весной. Богослужения проходят по адресу: Neulerchenfelder Straße, 47.

Как сообщалось ранее, 10 июля заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич посетил украинских беженцев в ирландских городах Корк и Йол.

В Корке в одном студенческом общежитии сейчас проживает около 300 украинцев. Отец Николай совершил Божественную литургию в прихрамовом помещении. За богослужением пели и читали наши соотечественники. Затем состоялась беседа и общая молитва священника с беженцами в Йоле.

Напомним, за период с 24 февраля Украинская Православная Церковь открыла за границей более 10 приходов.

В тему: Священник УПЦ посетил украинских беженцев в Ирландии.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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