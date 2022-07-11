Василий Загороднюк: мы начинали с нуля, но это был собственный бизнес

Победить в войне без успешно функционирующего бизнеса невозможно. Через три с половиной месяца с момента полномасштабного вторжения страны агрессора украинский бизнес потерял больше, чем за два года пандемии. Одним из серьезных испытаний стало создание новых логистических звеньев в условиях фактически разрушенной инфраструктуры.

За время войны предпринимателям удалось найти новых поставщиков вместо тех, кто вынужден был остановить свою работу. Но даже в таких условиях украинский бизнес продолжает работать.

В частности, владелец IT-компании ИТЕХ Холдинг Василий Загороднюк заявил: мы начинали с нуля, но это был собственный бизнес. ИТЕХ Холдинг продолжает работать на рынок Украины, США и стран ЕС, реализуя проекты в сферах разработки программного обеспечения, обучения и инвестиций. Оценить объем нанесенного ущерба и долгосрочные последствия войны крайне трудно, ведь боевые действия на территории нашей страны продолжаются.

Сейчас главная задача каждого предпринимателя – продолжить работу, платить налоги и предоставлять стране ресурс для продолжения обороны. Тем более что ИТ-отрасль в этом плане оказалась самой устойчивой. Карантинные ограничения хорошо подготовили компании к страшному испытанию – полномасштабной войне. По мнению многих экспертов, именно ИТ-отрасль поможет Украине выстоять в этой войне.