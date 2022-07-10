В скиту Святогорской лавры УПЦ пострадал храм

Главное: На Донбассе от обстрелов 9 июля пострадал храм в честь святителя Иоанна Шанхайского в скиту Святогорской лавры Украинской Православной Церкви в селе Адамовка.

«В скиту находилось порядка 45 человек вместе с духовником скита архимандритом Всеволодом, старшей сестрой монахиней Евдокией, сёстрами, трудниками и местными жителями, нашедшими убежище в стенах обители», — сказал клирик Харьковской епархии протоиерей Фёдор Воскобойников, который поддерживает связь с насельницами скита.

Волонтёры ищут транспорт, чтобы эвакуировать людей из скита. Авто, которыми волонтёры пользовались в предыдущие дни для эвакуации людей, сломались.

Помочь волонтёрам можно перечислив пожертвование на карточку «ПУМБ» № 5355 2802 1229 5867 (получатель Дмитрий Назарчук).

Напомним, ранее о попадании снарядов на территорию скита в Адамовке сообщалось в мае. Тогда в результате взрывов были повреждены крыши зданий, выбило оконные стёкла, пострадали клумбы и цветники, которые возделывают монахини. Также на территории скита осталась огромная воронка глубиной в три человеческих роста.