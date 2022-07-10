В скиту Святогорской лавры УПЦ пострадал храм

В «ДНР» узаконили смертную казнь
Зеленский сделал важное заявление по поводу окончания войны
Украина уже может атаковать Крымский мост, — экс-командующий НАТО
Врачи не сумели спасти бывшего премьера Японии, на которого было совершено нападение
Опубликовано видео покушения на бывшего премьера Японии
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 36,9 тысяч солдат
В Белгород-Днестровском жестко подрались городской и районный председатели
Кто станет следующим премьер-министром Великобритании? Эксперты назвали фаворитов
В Мариуполе из-за банальных порезов ампутируют конечности
Борис Джонсон объявил об отставке