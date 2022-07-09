В УПЦ рассказали о ситуации в Святогорской лавре

Главное: На данный момент в Святогорской лавре На данный момент в Святогорской лавре УПЦ остаётся около 500 человек — насельников монастыря и беженцев.

«Постоянно обстреливают, бомбят. Прилетает в саму Лавру. В 4-й корпус мина попала, хотя люди, дети там постоянно. C 1 июня больше жертв не было. Не слышал о таком — мне бы сказали», — сказал Дмитрий.

Волонтер отметил, что на данный момент в Святогорской лавре остаётся около 500 человек — насельников монастыря и беженцев.

«Мы постоянно завозим им продукты и дизель. Дизель нужен, чтобы насосом качать воду и чтобы вся лавра была обеспечена водой. Слава Богу, там монахи трудятся. Мы ездили к ним уже раз шесть», — продолжил он.

По его словам, люди в лавре прячутся везде.

«Там не то, что подвалы, — там как катакомбы. И люди не только в подземных укрытиях. Там куда не пойдёшь — везде люди», — отметил волонтер.

Дмитрий рассказал, как происходит вывоз людей из лавры.

«Вчера вывозили людей из лавры. Две машины, и ещё две следом. Колонной ехали. Поездка туда занимает шесть часов, и мы приезжаем порядком уставшие. Админы чатов составляют списки людей, которых ищут их родные. И когда приезжаем, люди сбегаются, и я читаю имена по спискам, отмечаю, кто есть в лавре. Также вывозим людей из села Татьяновка (возле лавры), ездим по селу и собираем желающих выехать. И нас вчера обстреливали. В одном доме спрятались — его уничтожили (мы успели выбежать). Поехали на базу отдыха имени Орджоникидзе — и туда начали стрелять сильно. Мы опять под бомбёжкой убегаем», — сказал волонтер.

Он также отметил, что нуждаются в финансах для покупки дизеля.

«У нас проблема с дизелем. Постоянно бочки с топливом туда отправляем, и у самих дизеля не хватает. У нас есть где его доставать, вопрос финансов. Также нужны автомобили. В нашей команде есть волонтёры-водители, которые готовы ездить в лавру и другие горячие точки. Если бы были ещё авто, мы бы вывозили больше людей. Я был в Марьинке, Лимане, Мариуполе, Северске, Бахмуте», — пояснил волонтер.

Помочь волонтёрам можно перечислив средства на карточку «ПУМБ» № 5355 2802 1229 5867 (получатель Дмитрий Назарчук).

Как сообщалось ранее, в результате многочисленных обстрелов Успенская Святогорская лавра получила значительные повреждения: разрушенные корпуса, изуродованная территория, на стенах храмов остались следы от осколков, а также выбиты окна. Обитель находится в зоне постоянной опасности.