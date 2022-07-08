В «ДНР» узаконили смертную казнь

Главное: В «ДНР» отменили мораторий на исполнение смертных приговоров. Фактически местная «власть» узаконили казнь.

Детали: Так называемый народный совет «ДНР» отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом сообщает РИА-Новости.

Фактически местная «власть» узаконила казнь, под которую попадают также добровольцы, воевавшие на стороне ВСУ.

«Смертная казнь может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за отдельные преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке», — заявили в народном совете ДНР".

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