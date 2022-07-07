В Минюсте рассказали, сколько замороженных активов РФ будет передано Украине в качестве репараций

Главное: Западные партнеры Украины заморозили российские активы на сумму около 350 млрд долларов. Данная сумма является активами Центробанка России, которые после окончания войны союзники должны передать Украине как репарации.

Детали: Сумма российских активов, замороженных западными партнерами, составляет около 350 млрд долларов. Эти средства должны пойти на послевоенное восстановление Украины. Об этом сообщила на брифинге заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

Она отметила, что данная сумма является активами Центробанка России, которые после окончания войны союзники должны передать Украине как репарации. Вместе с тем, эта сумма не является окончательной, поскольку западные страны также заблокировали активы российских олигархов и бизнеса, которые поддерживают и финансируют режим Кремля.

«Также из открытой информации, из открытых источников известно, что средства российских олигархов и бизнесов, которые заморожены по всему миру, составляют около 1 трлн долларов. Поэтому в первую очередь фонд (для восстановления Украины, — ред.) должен наполняться этими активами», — заявила Мудрая.

По ее словам, партнеры уже начинают вносить законодательные инициативы для конфискации активов РФ в пользу Украины. Первой это сделала Канада, также соответствующие шаги предпринимают в Сенате США.

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