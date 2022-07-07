Борис Джонсон объявил об отставке

Главное: Британский премьер Борис Джонсон объявил об уходе со своего поста. Такое решение он приняла в результате вспыхнувшего громкого скандала.

Детали: Борис Джонсон объявил, что уходит с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Об этом сообщает Sky News.

Решение было принято после отставок в правительстве, вызвавших скандал с Крисом Пинчером.

Также он сообщил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет выбран новый. Процесс выбора нового лидера Консервативной партии должен начаться сейчас.

Кроме этого, он призвал Британию стать лидером в Европе по уровню поддержки Украины.

На прошлой неделе заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате Общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли.

Его обвинили в сексуальных домогательствах к двум мужчинам. Позже выяснилось, что это не впервые, когда Пинчера обвиняли в подобных вещах. Так, в 2019 году против Пинчера проводилось служебное расследование, однако, несмотря на это, Джонсон назначил его на должность в феврале этого года.

После того как стало известно о пьяном дебоше и домогательствах Пинчер подал в отставку.

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