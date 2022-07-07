В России назвали Джонсона «главным ястребом и русофобом»

Главное: Бориса Джонсона назвали ястребом и русофобом. Критика звучит в России.

Детали: Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко резко раскритиковала главу британского правительства Бориса Джонсона. Он вот-вот должен уйти в отставку.

Чиновница сказала: «Мы все видели, что главным ястребом и главным русофобом все последнее время выступал как раз господин Джонсон».

Она заявила: «В порыве как можно больше навредить России страны Запада нанесли огромный вред собственным гражданам. Имею в виду и рост инфляции, рост цен на энергоносители, и масса новых ограничений, которые появились. Это, безусловно, сказывается на снижении уровня и качества жизни своих граждан».

В тему: Джонсон будет отправлен в отставку.