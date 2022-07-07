«Шахтер» остался без главного тренера, — СМИ

Главное: 43-летний Роберто Де Дзерби покидает пост главного тренера «Шахтера» из-за войны. Он проработал в команде лишь год.

Детали: Роберто де Дзерби больше не главный тренер «Шахтера». По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, донецкий клуб и итальянский специалист прекратили сотрудничество, и в этом сезоне у «горняков» будет новый наставник.

Стороны пришли к соглашению о разрыве контракта итальянца, который покинул Украину из-за полномасштабного военного вторжения РФ.

Де Дзерби пришел в команду прошлым летом, его контракт был рассчитан до лета 2023 года.

В тему: В середине мая Роберто Де Дзерби получил от «Шахтера» разрешение на поиск нового места работы.

Недавно стало известно, что наставник «Шахтера» может отправиться в «Пизу».