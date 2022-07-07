Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 36 650 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 36 650 солдат. Уничтожено 1 602 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ приводит данные по потерям россиян на четверг, 7 июля.

Сообщается, что погибли уже 36 650 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 1 602 танка, 3 797 боевых бронированных машин, 815 артиллерийских систем, 247 РСЗО, 107 средств ПВО, 217 самолетов, 187 вертолетов, 667 беспилотников оперативно-тактического уровня, 155 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 2 665 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 66 единиц специальной техники.

В тему: В Генштабе отменили скандальное решение о запрете передвижения по Украине без справки из военкомата.