Еще пять британских министров ушли в отставку

Главное: В Великобритании в отставку ушли еще пять министров. Городской министр Джон Глен опубликовал письмо, в котором пояснил свой шаг «полным недоверием» к премьеру и манере его руководства.

Детали: Пять министров Великобритании подали в отставку на фоне очередного скандала к которому косвенно причастен премьер-министр Борис Джонсон.

Так, в среду, 6 июля, о своей отставке заявил экономический секретарь казначейства и городской министр правительства Великобритании Джон Глен.

«С глубоким сожалением ухожу из правительства», — написал Глен в Twitter.

В опубликованном письме политик отметил, что ушел с должности, так как испытывал «полное недоверие» к премьеру и манере его руководства, а также был недоволен проявленной им «недальновидностью».

«Страна заслуживает лучшего», — добавил Глен.

Кроме того, правительство покидают министр по делам школ Робин Уолкер, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс, министр юстиции Виктория Аткинс и министр по агроинновациям и адаптации к изменению климата Джо Черчилль.

Накануне правительство покинули генеральный солиситор (заместитель генерального прокурора) Алекс Чак и другие чиновники. В отставку с поста заместителя председателя Консервативной партии также подал Бим Афолами.

Увольнения начались на фоне скандала, который разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов Карлтон на Пикадилли. Пьяный 52-летний политик приставал к двоим мужчинам. Он не стал этого отрицать и подал в отставку. В то же время выяснилось, что Джонсон при назначении Пинчера знал, что ранее тот уже подозревался в домогательствах. Премьер извинился перед избирателями.

В тему: Накануне в Британии сразу два министра ушли в отставку на фоне нового скандала.

Сегодня в отставку ушел еще один министр — Уилл Куинс.