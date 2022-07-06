Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Еще пять британских министров ушли в отставку

Еще пять британских министров ушли в отставку

Агата Кловская
06.07.22 16:57
250
Еще пять британских министров ушли в отставку

Главное: В Великобритании в отставку ушли еще пять министров. Городской министр Джон Глен опубликовал письмо, в котором пояснил свой шаг «полным недоверием» к премьеру и манере его руководства.

Детали: Пять министров Великобритании подали в отставку на фоне очередного скандала к которому косвенно причастен премьер-министр Борис Джонсон.

Так, в среду, 6 июля, о своей отставке заявил экономический секретарь казначейства и городской министр правительства Великобритании Джон Глен.

«С глубоким сожалением ухожу из правительства», — написал Глен в Twitter.

В опубликованном письме политик отметил, что ушел с должности, так как испытывал «полное недоверие» к премьеру и манере его руководства, а также был недоволен проявленной им «недальновидностью».

«Страна заслуживает лучшего», — добавил Глен.

Кроме того, правительство покидают министр по делам школ Робин Уолкер, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс, министр юстиции Виктория Аткинс и министр по агроинновациям и адаптации к изменению климата Джо Черчилль.

Накануне правительство покинули генеральный солиситор (заместитель генерального прокурора) Алекс Чак и другие чиновники. В отставку с поста заместителя председателя Консервативной партии также подал Бим Афолами.

Увольнения начались на фоне скандала, который разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов Карлтон на Пикадилли. Пьяный 52-летний политик приставал к двоим мужчинам. Он не стал этого отрицать и подал в отставку. В то же время выяснилось, что Джонсон при назначении Пинчера знал, что ранее тот уже подозревался в домогательствах. Премьер извинился перед избирателями.

В тему: Накануне в Британии сразу два министра ушли в отставку на фоне нового скандала.

Сегодня в отставку ушел еще один министр — Уилл Куинс.

Тэги: Великобритания, политика, отставка, министр, Борис Джонсон

Комментарии

Статьи

02.07.22 20:05

Турции - истребители F-16, Украине - требование выплаты миллиардного внешнего долга

Автор: Наина Кравец

Дайджест

В Украине назревает дефицит стройматериалов, в частности - металла и окон
05.07.22 16:19

В Украине назревает дефицит стройматериалов, в частности - металла и окон

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.07.22 16:40

На Волыни, Виннитчине и Буковине священники УПЦ отпели украинских воинов
06.07.22 16:33

Берлин готов предоставить Украине гарантии безопасности
06.07.22 16:14

В Генштабе отменили скандальное решение о запрете передвижения по Украине без справки из военкомата
06.07.22 15:57

Германия поддержала отправку Украине всего необходимого вооружения
06.07.22 15:46

В Киеве начали выдавать повестки на пляжах
06.07.22 15:36

Вадим Новинский сложил депутатские полномочия и займется гуманитарной деятельностью совместно с УПЦ
06.07.22 15:25

На Виннитчине УПЦ организовала благотворительный сбор для людей с инвалидностью
06.07.22 14:56

В ОП назвали причины, по которым Россия обстреливает свои города
06.07.22 14:45

Жители Херсона в шоке от цен на товары первой необходимости
06.07.22 14:20

В Одесском монастыре УПЦ открыла детский лагерь
06.07.22 16:33

Берлин готов предоставить Украине гарантии безопасности
06.07.22 16:14

В Генштабе отменили скандальное решение о запрете передвижения по Украине без справки из военкомата
06.07.22 15:57

Германия поддержала отправку Украине всего необходимого вооружения
06.07.22 13:50

В Минобороны рассказали, кто из женщин обязан встать на воинский учет
06.07.22 12:28

В ОП предрекают серьезные проблемы для российской армии в ближайшее время
06.07.22 12:12

Зеленский отреагировал на скандальное правило для военнообязанных
06.07.22 11:20

В Одессе закрыли все пляжи
06.07.22 10:48

В Британии сразу два министра ушли в отставку на фоне нового скандала
06.07.22 10:03

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 36,5 тысяч солдат
05.07.22 16:52

Подписана декларация о восстановлении Украины после войны
01.07.22 14:25

Митрополит УПЦ рассказал об открытии церковных общин УПЦ заграницей
30.06.22 16:50

Украина разрывает дипотношения с Сирией
01.07.22 15:47

Российские военные бегут в Крым из Херсонской области, — украинская разведка
29.06.22 20:49

Банк «Альянс», который контролирует Дмитрий Фирташ - на грани банкротства, - СМИ
30.06.22 08:42

Путин заявил, что взрыв в ТЦ Кременчуга – не теракт
30.06.22 14:55

Зверинецкий монастырь УПЦ передал гуманитарную помощь в Харьков и Славянск
30.06.22 15:21

На Хмельнитчине активисты ПЦУ захватили Введенский храм УПЦ
03.07.22 18:00

На Львовщине верующие УПЦ отметили день Собора Галицких святых
30.06.22 16:13

В Генштабе озвучили планы на остров Змеиный
01.07.22 11:32

Очередной конфуз: Байден «запутался» в братьях Кличко
Фото и Видео
В Киеве начали выдавать повестки на пляжах
В Киеве начали выдавать повестки на пляжах
В Киеве начали выдавать повестки на пляжах
В Киеве начали выдавать повестки на пляжах
Жители Херсона в шоке от цен на товары первой необходимости
Жители Херсона в шоке от цен на товары первой необходимости
Зеленский отреагировал на скандальное правило для военнообязанных
Зеленский отреагировал на скандальное правило для военнообязанных
Появилось видео, как военный застрелил собаку на АЗС в Днепре
Появилось видео, как военный застрелил собаку на АЗС в Днепре
В Большом адронном коллайдере обнаружили кое-что странное
В Большом адронном коллайдере обнаружили кое-что странное
Появилось видео, как украинские военные исполнили гимн США
Появилось видео, как украинские военные исполнили гимн США
Жертвами лавины в Италии стали пять человек
Жертвами лавины в Италии стали пять человек
В районе Керченского моста внезапно повалил дым
В районе Керченского моста внезапно повалил дым
Лукашенко открыто угрожает постсоветским странам потерей суверенитета
Лукашенко открыто угрожает постсоветским странам потерей суверенитета
Одесская область полностью освобождена, — ОВА
Одесская область полностью освобождена, — ОВА
fraza.com
Новости блогосферы
30.06.22 15:51

Остров Змеиный vs Калининград
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.