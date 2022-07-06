Главное: Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности. Сейчас порядок предоставления таких гарантий обсуждается в рамках группы стран Большой семерки.

Детали: Берлин готов предоставить Украине гарантии безопасности на фоне российской агрессии. Об этом в среду, 6 июля, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

При этом Шольц уточнил, что в настоящее время порядок предоставления таких гарантий обсуждается в рамках Большой семерки (куда, помимо Германии, входят США, Канада, Япония, Франция, Италия и Великобритания).

К слову, в ходе пресс-конференции после саммита G7 29 июня Шольц ушел от прямого ответа на вопрос об обещанных Украине гарантиях безопасности. Его ответ вызвал скандал в Германии.

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