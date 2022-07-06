В ОП назвали причины, по которым Россия обстреливает свои города

Главное: Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал несколько причин, почему РФ обстреливает свои же города. В частности, она поддерживает ненависть к украинскому народу у россиян, отвлекает от проблем в стране и пытается сорвать поставки западного оружия.

Детали: РФ умышленно обстреливает собственные города, поскольку имеет для этого несколько причин. В частности, таким образом она страна-агрессор хочет вызвать у жертв своей пропаганды ненависть к украинскому народу. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте в среду, 6 июля.

По его словам, причины по которым Россия обстреливает собственные города следующие:

— отвлечения россиян от проблем в их стране;

— поддержание градуса антиукраинской истерии среди россиян;

— попытка сорвать поставки вооружения в Украину от ее стран-союзников.

«Но все фиксируется. На Кремль ждет трибунал за преступления не только перед украинским народом, но и перед собственным», — подчеркнул советник Офиса президента.

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