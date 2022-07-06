В Одесском монастыре УПЦ открыла детский лагерь

Главное: В Одессе на базе Архангело-Михайловского женского монастыря Украинской Православной Церкви стараниями сестер обители организовали работу детского православного лагеря «Встреча».

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт pravoslavye.org.ua, инициатива призвана устроить для детей яркий досуг в непростое время.

«Лагерь назван так, потому что все начинается со встречи. Встречи бывают разные. Бывают быстрые, мимолетные, бывают долгие и запоминающиеся. И человек-христианин с евангельским духом видит в другом человеке образ Божий», − привел слова митрополита Антония Сурожского основатель и один из педагогов лагеря иерей Виталий Жариков

Лагерь рассчитан на дневное пребывание. Дети из одесских семей находятся в нем с утра и до вечера, в монастыре их обеспечивают полноценным питанием, а вожатые придумывают самый разнообразный и интересный досуг: прогулки парком, активные игры, стрельба из луков, квесты по мотивам известных книг, рисование, купание в бассейне с морской водой и многое другое.

Сами ребята, делясь впечатлениями, отмечают, что сестры монастыря их очень вкусно кормят, а вожатые и педагоги создают теплую и дружественную атмосферу.

«Для монастыря это первая практика такого рода, однако, планировали его открытие давно. И данная инициатива призвана помочь родителям организовать для своих детей радостное времяпрепровождение, особенно с учетом сложных военных обстоятельств», − отметила настоятельница игуменья Серафима (Шевчик).

По словам отца Виталия Жарикова, в лагере появляется возможность показать детям истинную и правильную цель жизни каждого человека. «Для чего нас создал Господь? А создал Он нас для радости, и этому мы учим ребят, даже в такое непростое время», — сказал священник УПЦ