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Новости > В Одесском монастыре УПЦ открыла детский лагерь

В Одесском монастыре УПЦ открыла детский лагерь

Автор: «Фраза»
06.07.22 14:20
249
В Одесском монастыре УПЦ открыла детский лагерь
Главное: В Одессе на базе Архангело-Михайловского женского монастыря Украинской Православной Церкви стараниями сестер обители организовали работу детского православного лагеря «Встреча».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт pravoslavye.org.ua, инициатива призвана устроить для детей яркий досуг в непростое время.
 
«Лагерь назван так, потому что все начинается со встречи. Встречи бывают разные. Бывают быстрые, мимолетные, бывают долгие и запоминающиеся. И человек-христианин с евангельским духом видит в другом человеке образ Божий», − привел слова митрополита Антония Сурожского основатель и один из педагогов лагеря иерей Виталий Жариков
 
Лагерь рассчитан на дневное пребывание. Дети из одесских семей находятся в нем с утра и до вечера, в монастыре их обеспечивают полноценным питанием, а вожатые придумывают самый разнообразный и интересный досуг: прогулки парком, активные игры, стрельба из луков, квесты по мотивам известных книг, рисование, купание в бассейне с морской водой и многое другое.
 
Сами ребята, делясь впечатлениями, отмечают, что сестры монастыря их очень вкусно кормят, а вожатые и педагоги создают теплую и дружественную атмосферу.
 
«Для монастыря это первая практика такого рода, однако, планировали его открытие давно. И данная инициатива призвана помочь родителям организовать для своих детей радостное времяпрепровождение, особенно с учетом сложных военных обстоятельств», − отметила настоятельница игуменья Серафима (Шевчик).
 
По словам отца Виталия Жарикова, в лагере появляется возможность показать детям истинную и правильную цель жизни каждого человека. «Для чего нас создал Господь? А создал Он нас для радости, и этому мы учим ребят, даже в такое непростое время», — сказал священник УПЦ.
 
В тему: На Волыни организовали православный лагерь УПЦ для детей с инвалидностью.
 
 

Тэги: Одесса, лагерь, УПЦ

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