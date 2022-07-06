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Новости > В Минобороны рассказали, кто из женщин обязан встать на воинский учет

В Минобороны рассказали, кто из женщин обязан встать на воинский учет

Агата Кловская
06.07.22 13:50
359
В Минобороны рассказали, кто из женщин обязан встать на воинский учет

Главное: С 1 октября женщины отдельных профессий должны становиться на воинский учет. Это не означает призыв или мобилизацию.

Детали: В Министерстве обороны Украины озвучили список профессий, по которым женщины должны становиться на воинский учет. Об этом сообщил «Апостроф».

Постановка женщин на учет не означает призыв или мобилизацию. Это означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных Сил, Национальной гвардии или других военных формирований. Однако это касается только тех профессий, которые нормативно-правовыми документами Минобороны Украины.

Перечень профессий выглядит следующим образом:

— Химические технологии и инженерия, биология;

— Телекоммуникации и радиотехника;

— Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

— Метрология и информационно-измерительная техника;

— Науки о Земле, географии, физике и астрономии;

— Пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства;

— Обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности;

— Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

— Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

— Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

— Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;

— Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, финансы, банковское дело и страхование;

— Издательство и полиграфия;

— Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

В тему: Депутаты ВРУ предлагают расширить список тех, кто может выехать за границу во время войны.

Тэги: общество, Министерство обороны Украины, женщины, мобилизация, новости Украины, война в Украине

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