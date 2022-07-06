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Новости > Священник УПЦ рассказал, почему снятся умершие родственники

Священник УПЦ рассказал, почему снятся умершие родственники

Александра Кудрявцева
06.07.22 12:30
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Священник УПЦ рассказал, почему снятся умершие родственники
Главное: Такие сны показывают, что не стоит относиться равнодушно к загробной участи наших близких.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал священник Андрей Гавриленко.
 
«Во-первых, такие сны показывают, что загробная жизнь есть, а значит, есть и воздаяние за нее. Во-вторых, такие сны говорят о том, что усопшие продолжают нас любить. Из Священного Писания знаем, что наши покойные родственники переживают о нашей судьбе и участи», — сказал священник.
 
Он привел в пример притчу о богаче и Лазаре, где несчастный безымянный богач просит у Авраама воскресить Лазаря, чтобы он засвидетельствовал братьям о том, как надо жить «чтобы и они не пришли в это место мучения» (Лк. 16:28).
 
«Грешный и немилосердный переживал за своих братьев и умолял о помощи им. Неужели наши сродники не переживают о нашей духовной жизни? Святитель Николай Сербский в „Миссионерских письмах“ рассказывает несколько трогательных историй сонных видений родственников, которые буквально спасали жизнь своим живым близким. Мать спасла разорившегося сына от самоубийства, сказав во сне: „В раю много бедных, а самоубийц ни одного“. А другой сон побудил женщину к глубокому покаянию за аборты: над ней во сне смеялись три подростка, которых она убила еще во чреве. Из жизни праведного Ионы Одесского узнаем, как мать его предупредила не плыть на пароходе, который в этом рейсе затонул», — рассказал отец Андрей.
 
Священник отметил, что в-третьих, такие сны показывают, что не стоит относиться равнодушно к загробной участи наших близких.
 
«Церковь призывает очень осторожно относиться к снам по причине трудности их истолкования и отсутствия дара рассуждения. Поэтому в 90 процентах случаев она вообще запрещает верить снам. Критично необходимо подходить к снам об усопших. Знаем из Пролога, как лукавый воспользовался верой в сны одного подвижника и привел его к погибели, показав ложный сон, что апостол Павел мучается в аду, а фарисеи блаженствуют в раю. Подвижник ушел из монастыря, обрезался, женился на еврейке и вскоре умер без покаяния. Поэтому к любым снам нужно относиться в высшей степени критично. Лучше всего подойти к священнику, рассказать сон и попросить совета, как поступить», — продолжил он.
 
Отец Андрей считает, что не стоит также верить снам-предсказаниям, которые исходят от будто бы наших усопших и говорят о будущем. «Если приснился покойный родственник, необходимо воспринять это, прежде всего, как сигнал к молитвенному поминовению его. Хотя есть исключения, как показано выше из примера святителя Николая Сербского. Главный критерий — такой сон должен призывать нас к покаянию перед Богом и ближними», — добавил он.
 
«Если родственник крещеный, то лучше всего прийти на панихиду, дать милостыню нищим. Священное Писание замечает, что „милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму“ (Тов. 4:10). Когда даешь милостыню, можно даже сказать, что это за упокой такого-то человека», — отметил священник Андрей Гавриленко.
 
Священник УПЦ считает, что идеально было бы самому приступить к Таинству Покаяния — Исповеди и к Причастию. «Дело в том, что наши молитвы и милостыни Богу угодней, когда они от чистого сердца, а чистоту невозможно приобрести без покаяния. Необходимо очиститься от всех грехов, чтобы и молитвы о наших усопших были угодней Богу», — пояснил он.
 
«Хорошо было бы подать на проскомидию на Литургии. На службе священник из заупокойной просфоры вынимает частицу, молитвенно поминая имя усопшего. В конце Литургии эти частицы высыпаются в Кровь Христову со словами: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих. Кроме этого, нам необходимо ежедневно дома научиться молиться о наших усопших», — продолжил он.
 
Также отец Андрей посоветовал непосредственно после такого сна почитать какой-то период акафист «О единоумершем».
 
«После такого сна необходимо мало обращать внимания на его содержание. Необходимо сосредоточить внимание на церковной и домашней молитве и делах милосердия», — подытожил священник УПЦ.
 
В тему: В УПЦ рассказали, как Святой Дух влияет на человека.
 

Тэги: УПЦ

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