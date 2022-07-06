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Новости > В ОП предрекают серьезные проблемы для российской армии в ближайшее время

В ОП предрекают серьезные проблемы для российской армии в ближайшее время

Александр Панько
06.07.22 12:28
22
В ОП предрекают серьезные проблемы для российской армии в ближайшее время

Главное: Пауза в темпах продвижения российских войск — предвестница «очень больших проблем» в ближайшее время. По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, резервов у российской армии нет.

Детали: Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что у российской армии нет резервов, и предрек ей «большие неприятности в ближайшее время». Об этом он заявил в эфире Фейгин Live 5 июля.

«Мы все еще не видим прибывающих из Российской Федерации резервов, видим лишь переброску с одних участков фронта на другие, это грустно для наступающих, хотя российские войска даже уже нельзя назвать наступающими», — отметил Арестович.

По его словам, у армии РФ «не заладилось что-то с мобилизацией, с переброской, с восстановлением боеспособности».

«Я уверен, что что-то даже они перебросят, но вот эта пауза в темпах — она предвестница очень больших неприятностей в ближайшее время», — подчеркнул советник.

Он пояснил, что армия РФ будет нуждаться в резервах, которые нужно рассредоточить на линии фронта.

«Что бы мог сказать даже гражданский человек о состоянии вооруженных сил, которые вынуждены перебрасывать два батальона на расстояние 300 км, для того, чтобы купировать угрозу, которая там возникает... Если резервы перебрасывают на такие дистанции — это признак очень тяжелого положения дел с личным составом, техникой, силами и средствами. Переброска на 313 км (расстояние между Запорожьем и Херсоном) — это как во Вторую мировую войну перебрасывание с фронта на фронт», — указал он.

Арестович подытожил, что «больше и сильнее российская армия уже вряд ли будет в этой войне».

В тему: В СНБО рассказали, что будет считаться победой Украины в войне.

Тэги: Россия, политика, армия, военные, Алексей Арестович, война в Украине

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