В Одессе закрыли все пляжи

Главное: В Одессе из-за несоблюдения мер безопасности и игнорирования требований администрации люди на пляжах погибают от выбрасываемых на берег вражеских мин. Поэтому до конца военного положения все городские пляжи будут закрыты для посещения.

Детали: В Одессе на период действия военного положения будут закрыты для посещения все пляжи. Причина — угроза жизни отдыхающим из-за дрейфующих вражеских мин, которые выбрасывает на берег из Черного моря. Об этом 5 июля сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он подчеркнул, что «из-за несоблюдения мер безопасности и игнорирования требований администрации люди на пляжах погибают от выбрасываемых на берег вражеских мин».

«Главная наша задача — сохранение жизни и здоровья жителей области. Поэтому совместно с городским советом было принято решение не открывать пляжи. Прошу с пониманием отнестись к данному требованию», — сказал Марченко.

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