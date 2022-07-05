Подписана декларация о восстановлении Украины после войны

Главное: Восстановление отдельных регионов Украины после войны будет закреплено за конкретными государствами. Соответствующий список стран-партнеров утвержден.

Детали: Представители власти 42 стран подписали итоговую декларацию конференции по вопросам восстановления Украины, которая завершилась в швейцарском городе Лугано. Об этом сообщает Радио Свобода.

Подписанты самым «решительным образом» осудили военную агрессию России против Украины и призвали Москву немедленно вывести свои войска.

Также подписанты приветствовали обязательства по предоставлению политической, финансовой и технической поддержки и положили начало принципам Лугано для восстановления, которое, по данным Киева, может стоить до 750 млрд долларов.

Президент Швейцарии Игнатио Кассис, который вместе с Украиной вел конференцию, приветствовал эту декларацию как «первый ключевой шаг на длинном пути восстановления Украины».

«Наша работа готовится к послевоенному времени, хотя война все еще продолжается. Это должно дать людям в Украине надежду и уверенность, что они не одиноки», — сказал он на церемонии закрытия.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что декларация — это «однозначно начало нашего длительного процесса».

«Мы должны сделать все, что было уничтожено, лучше, чем оно было», — добавил он.

В принципах декларации подчеркивается, что «процесс восстановления должен способствовать ускорению, углублению, расширению и достижению усилий Украины по реформе и устойчивости в соответствии с ее европейским путем».

«Процесс восстановления должен быть прозрачным и подотчетным народу Украины», — говорится в документе.

Декларацию подписали главы государств и правительств, министры и высокие представители Албании, Австралии, Австрии, Бельгии, Греции, Дании, Эстонии, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Северной Македонии, Польши, Португалии, Республики Корея, Румынии, Словакии, Словении, Великобритании, США, Турции, Украины, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Японии, а также высшие должностные лица и высокие представители Совета Европы, Европейского банка реконструкции и развития, Еврокомиссии, Европейского инвестиционного банка, Организации экономического сотрудничества и развития.

Также стало известно, что восстановление отдельных регионов Украины после войны будет закреплено за конкретными государствами. Соответствующий утвержденный список стран-партнеров был представлен премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В список входят:

— ФРГ — Черниговская область;

— Канада — Сумская область;

— США и Турция — Харьковская область;

— Чехия, Финляндия и Швеция — Луганская область;

— Бельгия — Николаевская область;

— Швеция и Нидерланды — Херсонская область;

— Швейцария — Одесская область;

— Норвегия — Кировоградская область;

— Австрия — Запорожская область;

— Польша и Италия — Донецкая область.

В тему: В Лугано определили семь принципов восстановления Украины.