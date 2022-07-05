В Украине запретили Компартию

Главное: В Украине запретили деятельность Компартии. Полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.

Детали: Восьмой апелляционный суд запретил деятельность в Украине Коммунистической партии. Решение было принято сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба суда.

«Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Коммунистической партии Украины; имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства», — сообщили в суде.

Сообщается, что полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.

В тему: В Украине запретили деятельность партии ОПЗЖ.