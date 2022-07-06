Как оказалось, газ в Европе подорожал в семь раз за полтора года

Главное: Цены на газ растут в Европе. Подорожал в семь раз за полтора года.

Детали: Газ в Европе дорожает. Как высчитали эксперты Bloomberg, цены выросли в семь раз с начала 2021-го года.

В статье сказано, что газ и нефть сегодня стали движущей силой новой эры конфронтации между великими державами.

Информируется: «Природный газ стал самым ходовым товаром в мире и ключевым фактором глобальной инфляции, приводящим к экстремальным скачкам цен даже по стандартам неспокойных рынков: в Европе рост с начала прошлого года составил 700%».

Аналитики считают, что война в Украине спровоцировала борьбу за СПГ и привел к всемирному ажиотажу при закупках топлива, а страны сейчас спешат получить дефицитный сжиженный природный газ в преддверии зимы.

Так, по мнению управляющего исследовательской фирмы ClearView Energy Partners, LLC в Вашингтоне Кевина Бука, роль газа будет возрастать и потребность в надежных поставках стала очевидна.

По его словам, это 1970-е годы для природного газа и сейчас мир думает о газе так же, как когда-то думал о нефти.

В тему: На фоне войны в Украине главным экспортером газа в Европу стали США.