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Новости > Украинцам, потерявшим жилье из-за войны, рассказали, получат ли они новое

Украинцам, потерявшим жилье из-за войны, рассказали, получат ли они новое

Александр Панько
05.07.22 16:24
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Украинцам, потерявшим жилье из-за войны, рассказали, получат ли они новое

Главное: Украинцам, оставшимся без крыши над головой, пока предоставляется временное жилье. Вопрос с возмещением средств за утраченное имущество еще не урегулирован.

Детали: По состоянию на сегодня правительство не урегулировало вопрос возмещения утраченного имущества. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

«На сегодня (людям, которые остались без крыши над головой) предоставляется временное жилье. Для этого нужно обратиться в орган местного самоуправления — местный совет. Сейчас многих людей размещают в модульных городках, которые нам предоставляет польское правительство. Второй вариант — у нас есть государственные, коммунальные учреждения, так называемые пансионаты и тому подобное — там также размещают людей», — заявил Кулеба.

При этом он добавил, что правительство еще не приняло нормативный документ, который бы закреплял механизм возмещения людям их убытков. Только после этого можно говорить, каким образом будет происходить компенсация разрушенного войной имущества.

Также Кулеба подчеркнул, что Киевский облсовет принял программы, которые касаются восстановления частных домов и выкупа квартир. Они сейчас дорабатываются и будут презентованы в течение месяца.

«Деньги, которые заложены в эти программы — это на сегодня областной бюджет вместе с территориальными громадами. Речь идет о небольших средствах, сравнивая с масштабами разрушений. Эти программы рассчитаны для тех людей, у которых самая сложная ситуация, которым нужно как можно скорее приобрести жилье или построить на месте разрушенного», — пояснил чиновник.

В тему: Стало известно о масштабах разрушений в Киевской области из-за войны.

Тэги: Киев, Украина, жилье, компенсация, новости Украины, война в Украине, Алексей Кулеба

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