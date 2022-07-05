Россия нанесла массированный артиллерийский удар по Черниговщине

Главное: Россия из артиллерии обстреляла Черниговскую область. Зафиксировано около 40 прилетов.

Детали: Российские войска обстреляли приграничные районы Черниговской области из РСЗО и артиллерии. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Час назад россияне обстреляли территорию близ села Блешня (Семеновская община). Есть 40 взрывов — прилетов (вероятно стреляли из ракетных систем залпового огня) и еще 10 вероятно из артиллерии. Предварительно жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении.

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