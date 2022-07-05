В киевском метро активизировались мошенники

Главное: В Киеве в метро активизировались мошенники. Они крадут деньги с карт даже у тех людей, которые находятся в других городах.

Детали: В Киеве активизировались мошенники, которые похищают деньги с банковских карт граждан. О случае мошенничества рассказала одна из пользователей соцсети Facebook.

По ее словам, она находится в Черкассах, а с ее карты снята плата за проезд в метро в Киеве в сумме восемь гривен. Женщина удивлена, как это возможно.

«„ПриватБанк“, мне не весят конкретно эти 8 грн, но мне будет сильно весить, если кто-то расплатится моей карточкой за, скажем, электрочайник (на смартфон у меня и так нет)», — подчеркнула она.

В комментариях люди под сообщением рассказали, что сейчас с аппаратами сканируют в метро, в очередях и давке. Поэтому карту нужно блокировать и поменять.

Также пишут о подобных историях.

«У Шурки. После входа в метро, через десять минут, сняло 5 гривен за общественный туалет, где она не была, потому что еще была в метро. При чем не с привата — с моно», — отмечает пользователь соцсети.

Женщине посоветовали, что в такой ситуации подходят только радикальные методы.

«Перевыпускаете карту в банке, дважды меняете пин-код — один раз в банке, второй раз с мобильного телефона, после привязки карты. Если человек имеет доступ к реквизитам вашей карты и может расплачиваться от вашего имени, он легко может одним платежом вывести все ваши деньги и еще кредитный лимит выбрать», — отмечается в комментарии.

Некоторые считают, что это мог быть и дубликат карты, а сделать такое мог кто угодно.

«Любимое кардерское развлечение... Кто угодно, у кого есть реквизиты вашей карты. Эти базы продаются на черном рынке», — отмечается в комментарии под сообщением.

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