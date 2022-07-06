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Новости > В ООН сделали важное заявление по поводу детей-мигрантов

В ООН сделали важное заявление по поводу детей-мигрантов

Агата Кловская
06.07.22 07:56
233
В ООН сделали важное заявление по поводу детей-мигрантов

Главное: В ООН обратились к странам Европы. Их призвали не размещать детей-мигрантов и детей-беженцев в центры временного содержания.

Детали: В ООН решили обратиться к странам Европы по поводу детей-мигрантов и детей-беженцев. От МОМ, УВКБ ООН и ЮНИСЕФ прозвучал призыв не размещать их в центры временного содержания, что является распространенной практикой сегодня.

Отмечается, что структуры ООН в ходе совместного обзора, проведенного в 38 странах европейского региона, обнаружили много тревожных примеров задержания детей.

Сообщается, что помещение детей в такие центры оказывает глубокое и негативное воздействие на здоровье и благополучие детей и может также влиять на когнитивное развитие.

Информируется: «Известно, что помещение под стражу усугубляет психологический стресс, и дети, содержащиеся под стражей, подвергаются риску депрессии и тревоги, а также насилия и жестокого обращения».

Альтернативой может стать поддержка независимого проживания и приемная семья, а также другие варианты, учитывающие интересы ребенка.

Подчеркивается: «Задержание детей никогда не отвечает их наилучшим интересам, является нарушением их прав и его следует избегать любой ценой».

В тему: В США обнаружили фуру с десятками мертвых мигрантов.

Тэги: Европа, ООН, мир, дети, беженцы, мигранты

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