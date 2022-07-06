В МИД Китая жестко посмеялись над НАТО

Главное: В МИД Китая посмеялись над НАТО. Там намекнули, что это не оборонительный альянс.

Детали: В МИД Китая решили жестко подколоть НАТО после того, как его генсек Йенс Столтенберг назвал альянс оборонительным. Сделал это представитель ведомства Чжао Лицзянь.

У себя в Twitter он выложил коллаж из фотографий действий военных в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии.

Он написал: «НАТО – оборонительный альянс? Шутка века. Бомбы являются символом обороны НАТО».

В тему: Швеция и Финляндия подписали протоколы о вступлении в НАТО.