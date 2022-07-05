Шмыгаль рассказал, когда начнется обсуждение плана восстановления Украины

Главное: Глава Кабмина Денис Шмыгаль пообещал, что в следующем году страна будет иметь уже не просто план по восстановлению, а его реализацию.

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что на следующей Конференции по восстановлению Украины в 2023 году будут обсуждаться не наброски планов, а конкретные результаты их реализации. Об этом он сказал на конференции в Лугано во вторник, 5 июля, передает Интерфакс-Украина.

«Уверен, что через год мы с вами будем говорить уже не о драфте плана, а о конкретных результатах, успешных проектах и реализованных возможностях», — сказал Шмыгаль.

Также премьер поприветствовал позицию Великобритании о проведении следующей конференции.

В тему: В Лугано определили семь принципов восстановления Украины.