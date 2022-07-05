Появилось фото жены Сенцова

Главное: Олег Сенцов женился. Режиссер показал свою жену.

Детали: 45-летний украинский режиссер Олег Сенцов сообщил у себя в социальных сетях, что женился. Его избранницей стала Вероника Вельч.

Известно, что женщина окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, где получила степень доктора философии по международным отношениям. Сейчас она старший директор по коммуникациям в консультативной фирме по связям с общественностью Ridgely Walsh. Также она является соучредителем Украинской национальной инициативы «Иди за деньгами», которая выступает за реформу политических финансов, и выступает координатором «Евромайдана SOS».

Отметим, что Олег Сенцов развелся со своей женой Аллой после пятнадцати лет брака в 2016-м году. У них остались 20-летняя дочь Алина и 18-летний сын Владислав. Также в декабре 2020-го года у него родилась дочь Эмма от журналистки Юлии Бабич.

В тему: Сенцов открыл вопрос о своем участии в политике.