Лукашенко заявил, что голоду в мире быть

Главное: Александр Лукашенко предрек голод в мире. Причина – не только война в Украине.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что голода в мире не избежать. Политик назвал причины.

Так, он отметил: «Каждый день мир пугают голодом до осени и зимы, невиданным со времен Великой Отечественной войны. Голоду быть. И не только из-за того, что не вывезли украинское зерно».

Сообщается: «Вы видите беспомощность, с которой целая ООН пытается предотвратить неизбежный кризис. Пятьдесят стран мира критически от них зависят. Так это еще цветочки. Безумный маховик санкций в отношении удобрений, нефтепродуктов, логистики перевозок грозит сорвать и последующие агросезоны и просто обрушить рынки продовольствия».

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