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Новости > На Сумщине митрополит УПЦ передал гуманитарную помощь украинским военным

На Сумщине митрополит УПЦ передал гуманитарную помощь украинским военным

Александра Кудрявцева
05.07.22 11:44
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На Сумщине митрополит УПЦ передал гуманитарную помощь украинским военным

Главное: В Сумской области митрополит Евлогий передал военнослужащим продукты питания, предметы первой необходимости и воду.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии, владыка передал гуманитарную помощь во время визита в Краснополье.

На встрече в Краснопольском территориальном центре комплектования и социальной поддержки военнослужащих владыка Евлогий вручил руководству центра икону Христа Спасителя «Хлеб Жизни».

Архипастырь также передал военному гарнизону гуманитарный груз, собранный на пожертвования верующих Сумской епархии — продукты питания, предметы первой необходимости и воду.

Приобрести и транспортировать гуманитарную помощь помог епархиальный центр реабилитации жертв военных действий и его руководитель протоиерей Александр Петренко.

В тему: В Ивано-Франковске верующие просят Президента остановить передачу собора УПЦ в ПЦУ.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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