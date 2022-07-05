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Новости > Глава Киевской ОВА рассказал об уровне готовности области к возможному повторному наступлению

Глава Киевской ОВА рассказал об уровне готовности области к возможному повторному наступлению

Агата Кловская
05.07.22 11:36
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Глава Киевской ОВА рассказал об уровне готовности области к возможному повторному наступлению

Главное: Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что область полностью готова к возможному повторному наступлению. Угроза нападений может исчезнуть лишь после того, как в России и Беларуси изменятся политические режимы.

Детали: Угроза повторного наступления со стороны Беларуси на Киевскую область все еще остается. Наши силы в полной боевой готовности, поэтому ситуация контролируемая. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

«Мы должны быть готовы в любой момент к любому вызову. К счастью, нам удалось выгнать врага из Киевской, Черниговской, Сумской областей, но на этом война не остановилась. Угроза будет теперь всегда», — говорит Кулеба.

При этом он допускает, что угроза нападений может исчезнуть, но после того, как в России и Беларуси изменятся политические режимы.

«Израиль показывает, что в этом нет ничего трагического — на этом жизнь не заканчивается. Просто мы должны быть постоянно готовы на случай угрозы. Наши Силы обороны в области находятся на своих местах в полной боевой готовности, выполняют свои задачи. Мы помогаем военным в материально-техническом обеспечении, много делают волонтеры. Ситуация контролируемая на 100%. А дальше — увидим, мы готовы», — рассказал Кулеба.

Он также отметил, что были учтены все моменты того, как вражеские войска смогли стремительно прорваться в область и заверил, что этого не допустят.

«Мы учли ту ситуацию. Все выводы сделаны. Есть понимание, как это тогда произошло. Соответственно, есть понимание того, каким образом этого не допустить, и все для этого делается», — подытожил глава области.

В тему: Стало известно о масштабах разрушений в Киевской области из-за войны.

Тэги: Киев, общество, война, Киевская область, война в Украине, Алексей Кулеба

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