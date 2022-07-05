Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 36 350

Главное: Россия потеряла в войне 36 350 солдат. Уничтожено 1 594 танка.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на вторник, 5 июля.

Сообщается, что погибли уже 36 350 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 1 594 танка, 3 772 боевые бронированные машины, 806 артиллерийских систем, 247 РСЗО, 105 средств ПВО, 217 самолетов, 187 вертолетов, 660 БПЛА оперативно-тактического уровня, 144 крылатые ракеты, 15 кораблей/катеров, 2 634 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 65 единиц специальной техники.

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