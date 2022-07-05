Стало известно о масштабах разрушений в Киевской области из-за войны

Главное: 26 тысяч зданий были повреждены в Киевской области с начала войны. Уничтожено пять тысяч частных домов.

Детали: В Украине продолжается война. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба рассказал о масштабах разрушений за прошедшее время.

По его словам, были повреждены или уничтожены 26 тысяч зданий – это жилые дома, предприятия, учреждения медицины и образования.

Уточняется, что частично были повреждены 12,5 тысяч частных жилых домов, а пять тысяч уничтожили полностью.

Кроме этого частично повреждено 975 многоэтажных домов, а полностью разрушены 170 объектов.

Информируется, что среди учреждений общего среднего образования полностью разрушены четыре школы, а 91 школа пострадала частично.

Также разрушены шесть детских садов, а повреждения получил 51 такой объект.

Чиновник поведал, что 78 медицинских учреждений частично разрушены, две больницы полностью уничтожены.

Уточняется, что были полностью разрушены 44 различных предприятий.

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