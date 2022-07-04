Стало известно о численности «ударной» ракетной группировки РФ в Черном море

Главное: Россия имеет в Черном море три корабля и подводную лодку, которые оснащены ракетами. Также у россиян есть большой десантный корабль.

Детали: Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о водных силах РФ в Черном море. Стало известно о ракетном потенциале россиян.

Она сказала: «Сейчас в северо-западной части Черного моря находится три ракетных корабля надводные носители ракет и также подлодка, снаряженная крылатыми ракетами типа калибр».

По ее словам, общий залп составляет 28 ракет.

Отмечается: «Также на карауле находится один большой десантный корабль».

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