Влиятельный фармацевт сообщил, что вот-вот ударит новая волна коронавируса

Главное: Грядет новая волна коронавируса. Об этом заявил глава Pfizer.

Детали: Глава фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил о приближении новой волны пандемии коронавируса. Его цитирует издание The Jerusalem Post.

В частности, он сказал: «Приближается новая волна пандемии. Я считаю, что еще не все ревакцинировались четвертой дозой вакцины».

Он добавил: «Кроме того, все еще существует штамм омикрон, который сложно поддается контролю. Согласно выводам израильских ученых, прививка помогает снизить риск госпитализации и смерти».

Фармацевт говорит: «В каждой стране существуют свои собственные наработки по поводу вакцинации, поэтому я не даю правительствам никаких рекомендаций, а лишь предоставляю информацию и данные».

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