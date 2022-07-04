Украинцам рассказали, в каком формате пройдет новый учебный год

Главное: В каком формате пройдет новый учебный год в Украине? Об этом поведал министр науки и образования Сергей Шкарлет.

Детали: Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет поведал, каким будет новый учебный год в нашей стране. Чиновник поведал, в каком формате он пройдет.

Глава ведомства сказал: «В условиях военного времени мы внедряем очный образовательный процесс в помещениях учебных заведений исключительно по согласованию с органами власти».

Он добавил: «При наличии опасности заведение внедряет дистанционный или смешанный формат обучения. Если в укрытии не хватает мест на всех участников образовательного процесса, есть рекомендации по разделению обучения на несколько смен».

Отмечается: «Рассматривается вариант, в рамках которого часть дисциплин будет преподаваться в офлайн-формате, а часть в онлайн. Если родители опасаются очного обучения, то они могут выбрать любую форму обучения для своего ребенка: дистанционную, индивидуальную или экстернат».

В тему: Названы даты начала и окончания учебного года в Украине.