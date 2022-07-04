Путин отказался поздравлять американцев с Днем независимости

Главное: Владимир Путин не стал поздравлять Джо Байдена с Днем независимости США. В Кремле говорят, что связано это с кульминацией недружественной политики Вашингтона.

Детали: Президент РФ Владимир Путин не стал поздравлять своего американского коллегу Джо Байдена с Днем независимости США. В Кремле прокомментировали такое решение.

Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, это связано с кульминацией недружественной политики Вашингтона по отношению к Москве.

Он сказал: «В этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма. Это связано с тем, что этот год стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны США».

Чиновник добавил: «Поэтому в этих условиях вряд ли можно считать целесообразным направление такого поздравительного послания».

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